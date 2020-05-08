Главврач из Кемерово будет наказан за свой приказ о медиках с коронавирусом

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Минздрав Кузбасса принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности главного врача Кемеровской областной больницы, который выпустил внутренний приказ о санкциях для медиков, заразившихся COVID-19,

Об этом заявил министр здравоохранения региона Михаил Малин, передаёт ТАСС. Сам приказ, предполагавший выговор или увольнение для заразившхся медработников, отменён. Глава регионального Минздрава подчеркнул, что работодатель не имеет законного права наказывать сотрудника по такому поводу. Даже если человек нарушил ограничительные нормы или режим самоизоляции, привлечь его к ответственности могут только правоохранительные органы или Роспотребнадзор.

Малин отметил, что лично связался с провинившимся главврачом, чтобы прояснить ситуацию. Руководитель медучреждения объяснил, что внутренний приказ касался только вспомогательных служб, а не непосредственно медработников.

Оценку действиям главврача также дадут правоохранительные органы. Как писал NEWS.ru, инцидентом с приказом заинтересовались в областной прокуратуре. Ведомство проводит проверку.