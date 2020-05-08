Главврач из Кемерово будет наказан за свой приказ о медиках с коронавирусом

Минздрав Кузбасса принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности главного врача Кемеровской областной больницы, который выпустил внутренний приказ о санкциях для медиков, заразившихся COVID-19,
Об этом заявил министр здравоохранения региона Михаил Малин,
Малин отметил, что лично связался с провинившимся главврачом, чтобы прояснить ситуацию. Руководитель медучреждения объяснил, что внутренний приказ касался только вспомогательных служб, а не непосредственно медработников.
Оценку действиям главврача также дадут правоохранительные органы. Как писал NEWS.ru, инцидентом с приказом заинтересовались в областной прокуратуре. Ведомство проводит проверку.
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