Главу отделения МЖД уволили за принуждение подчинённых к голосованию

https://static.news.ru/photo/57b5e040-bbbb-11ea-9ff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель рязанского отделения Московской железной дороги Сергей Дмитров был уволен после того, как выяснилось, что он принуждал подчинённых к голосованию по поправкам к Конституции России.

Нарушение зафиксировали наблюдатели, представляющие ассоциацию «Независимый общественный мониторинг».

За принуждение подчинённых к голосованию уволен глава рязанского отделения Московской железной дороги, — цитирует ТАСС исполнительного директора ассоциации и председателя движения «Корпус «За чистые выборы» Алену Булгакову.

Как уточняет «Новая газета», Дмитров в силу своих должностных полномочий регулярно бывал в правительстве Рязанской области в том числе и на совещаниях по подготовке и проведению общероссийского голосования. И поддался на уговоры региональных чиновников «повысить явку железнодорожников».

Ранее ЦИК получила 105 обращений, в которых содержатся жалобы на работодателей. Авторы заявлений утверждают, что их заставляли голосовать по поправкам.

Также сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать оценку фактам принуждения бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию России. Омбудсмен ссылается на многочисленные публикации в СМИ и социальных сетях, а также на сообщения депутатов законодательного собрания. По его словам, принуждение к голосованию незаконно и нарушает положения Уголовного и Трудового кодексов страны, а также саму Конституцию.

В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня. В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году, писал NEWS.ru.