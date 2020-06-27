ЦИК получил 105 жалоб о возможном принуждении к голосованию

https://static.news.ru/photo/d60a2a16-b86c-11ea-8907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центральную избирательную комиссию поступили 105 обращений, содержащих жалобы на работодателей, которые, как утверждают авторы заявлений, заставляли своих сотрудников голосовать по поправкам к Конституции. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

У нас 105 обращений, в которых, по нашему мнению, содержится информация о возможном принуждении к голосованию с использованием административного ресурса. В общей сложности у нас по Москве набралось 29 таких обращений. По Санкт-Петербургу повысилось количество обращений: было 29, стало 35, — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

По её словам, из всех поступивших жалоб, пристального внимания заслуживают 75. В них содержатся конкретные данные о работодателях-нарушителях.

Памфилова отметила, что число регионов, из которых поступают сообщения о нарушениях увеличилось. Среди них Марий Эл, Кировская область, Ставропольский край и другие. Глава ЦИК заверила, что ситуация взята на контроль и губернаторами субъектов и правоохранительными органами. Памфилова при этом пообещала «защитить людей, кто к нам обратился».

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат. Выразить свою позицию относительно внесения изменений в основной закон РФ в электронном формате можно будет с 25 по 30 июня.

Как писал NEWS.ru, ранее Памфилова призвала благодарить наблюдателей за выявленные нарушения.