Бюджетников Петербурга принуждают к голосованию по Конституции

https://static.news.ru/photo/c8211182-b09f-11ea-aa03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать оценку фактам принуждения бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию России.

Омбудсмен ссылается на многочисленные публикации в СМИ и социальных сетях, а также сообщения депутатов законодательного собрания.

Подобные действия, осуществляемые по поручению и с участием должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга <...> дискредитируют общероссийское голосование, подрывают легитимность процедуры принятия изменений в Конституцию РФ, — цитирует Шилова «Интерфакс».

По его словам, принуждение к голосованию незаконно и нарушает положения Уголовного и Трудового кодексов страны, а также саму Конституцию.

Ранее NEWS.ru писал, что Центризбирком получил 17 жалоб на использование административного ресурса и принуждение участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию России. По информации комиссии, восемь обращений поступили из Москвы, девять — из Санкт-Петербурга. Заявители указали на «возможное принуждение к голосованию и использование административного ресурса».

Также Общественная палата получила 32 жалобы «на тему настойчивого информирования граждан об электронном голосовании» по поправкам в Основной закон РФ.

Плебисцит по поправкам пройдёт 1 июля. Президент Владимир Путин поручил провести голосование, сославшись на стабилизацию эпидемической обстановки в России.

Пакет поправок закрепит в Конституции понятие традиционного брака, верховенство российских законов над решениями международных органов, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами. Одна из внесённых поправок позволит Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента, что невозможно при действующей редакции Основного закона.

Законопроект о поправках одобрен парламентами всех уровней и подписан президентом, но, согласно одному из положений, вступит в силу по итогам голосования 1 июля.