Главред радиостанции «Эхо Москвы» допустил возможность её ликвидации

Совет директоров «Эха Москвы» может принять решение о разрыве контракта с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым и ликвидации радио. Об этом журналист заявил в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос, возможна ли ликвидация издания.

Скорее всего, да. И разрыв со мной контракта, — ответил Венедиктов.

При этом он подчеркнул, что не намерен покидать Россию и будет дальше заниматься журналистской деятельностью.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве пояснили, что основанием для этого послужило размещение ими ложной информации о спецоперации на Украине. В частности, речь идёт о способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооружённых сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения и призывах к организации массовых мероприятий на территории России. Также поводом для блокировки стала регулярная публикация на сайтах информации с экстремистскими призывами к насилию.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин в курсе такого решения, но от комментариев отказались, добавив, что Генпрокуратура «выполняет свою работу», а говорить о возвращении радиостанции в эфир пока преждевременно.