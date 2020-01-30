https://static.news.ru/photo/5b4b4bd4-437d-11ea-9f4b-fa163e074e61_660.jpg Мусейб Алекперов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор NEWS.ru Мусейб Алекперов вошёл в состав Общественного совета при ГУ МВД России по Москве.

Основными задачами Совета являются: развитие партнёрских отношений с обществом, работа над повышением уровня доверия к силовым структурам, изменение социальной роли полиции, выраженной, главным образом, в защите прав и свобод граждан страны.

В состав Совета также вошли представители ведущих СМИ РФ, религиозные и общественные деятели. Среди них: управляющий директор телеканала «РБК» Илья Дронов, гендиректор «Интерфакса» Михаил Комиссар, настоятель храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России Александр Трепыхалин, говорится на официальном сайте Общественного совета.

Ранее редактора отдела политики NEWS.ru Сергея Изотова наградили благодарностью на премии Союза журналистов Москвы, приуроченной ко Дню российской печати. Он стал лауреатом творческого конкурса пресс-службы Совета Федерации и Союза журналистов Москвы «За популяризацию идей парламентаризма в России».

Как отметил во время вручения благодарности глава комиссии СФ по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, он регулярно читает портал NEWS.ru и видит свою фамилию.