Главный фтизиатр Краснодарского края Наталья Шевченко уволена за сокрытие информации о своей поездке за границу. Медик отдыхала в Доминикане и ничего не сказала об этом начальству по возвращении домой.
Врач несколько раз сделала тесты на коронавирус, они ничего не показали. Она вышла через два дня на работу,
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию, была снята с должности. Ранее против Санниковой СК возбудил уголовное дело за халатность и сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.
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