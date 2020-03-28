https://static.news.ru/photo/845b8de6-7095-11ea-a930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный фтизиатр Краснодарского края Наталья Шевченко уволена за сокрытие информации о своей поездке за границу. Медик отдыхала в Доминикане и ничего не сказала об этом начальству по возвращении домой.

Врач несколько раз сделала тесты на коронавирус, они ничего не показали. Она вышла через два дня на работу, сообщает пресс-служба правительства региона. Как только в министерстве стало известно о поездке врача за рубеж, Наталья Шевченко немедленно была уволена с занимаемой должности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию, была снята с должности. Ранее против Санниковой СК возбудил уголовное дело за халатность и сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.