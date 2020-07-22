Главный эпидемиолог прогнозирует подъём заболеваемости COVID в ноябре

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико прогнозирует подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией с ноября, однако новая волна будет слабее.

Сезонный подъём заболеваемости будет. Очевидно, те же сроки, как при других ОРВИ, ноябрь, декабрь, январь. Но выраженность этого сезонного подъёма не будет очень высокой, по всей видимости, — сказал Брико на пресс-конференции.

Он отметил, что вирус адаптируется к населению.

По его словам, новые вирусы представляют собой большую опасность. Каждый год-два, по большей части от животных, появляются новые инфекционные болезни, которые затем приспосабливаются, так как вирусу «невыгодно убивать своего хозяина»,

В свою очередь заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова Михаил Костинов отметил, что всё будет зависеть от погоды. Если погода будет плохой, то подъём заболеваемости может начаться и в сентябре.

Однако Брико заявил, что коронавирус, несмотря на то, что боится жаркой погоды, не зависит от температуры.

Как ранее писал NEWS.ru, пандемия коронавирусной инфекции не закончится в ближайшее время, о чём говорит прирост заболеваемости в мире. Такое мнение выразил академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.