Глава думы Тобольска в день начала ВОВ поздравил россиян с праздником

https://static.news.ru/photo/553597e6-b609-11ea-b83a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ходосевич Фото: duma_tobolsk/vk.com

Глава думы Тобольска Андрей Ходосевич 22 июня, в день нападения на СССР немецко-фашистских захватчиков и начала Великой Отечественной войны, оговорился в своём видеообращении. Политик в День памяти и скорби поздравил россиян с праздником.

Его «поздравление» сначала обнародовали в соцсети «Вконтакте» в группе «ЧС Тобольск». В настоящее время семисекундный ролик доступен на YouTube.

Ну, с праздником, и, в то же время, с началом войны всех, — заявил глава тобольской думы.

22 июня в России — День памяти и скорби. 79 лет назад в 4 часа утра начались военные действия. Во всех регионах проходят памятные акции. В Москве президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Он приехал в Александровский сад после посещения главного храма Вооружённых сил РФ. На церемонии возложения президента сопровождали суворовцы и ветераны Великой Отечественной войны.

Как ранее передавал NEWS.ru, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование, в ходе которого выяснилось, что абсолютное большинство россиян согласны с утверждением, что победа в Великой Отечественной войне является главным событием XX века для РФ. При этом точную дату начала ВОВ знают 68% россиян.

Из всех респондентов чаще других правильную дату называли представители среднего и старшего возрастов. Среди россиян в возрасте от 45 до 59 лет точный ответ на вопрос о начале войны знает 81% опрошенных, среди граждан старше 60 лет — 81%.