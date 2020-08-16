Глава центра Гамалеи заявил, что российских учёных пытаются переманить

https://static.news.ru/photo/330dbc54-dff1-11ea-b402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Учёных из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19, пытаются переманить, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.

Пытаются, да, но ничего не получится, — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, коллектив сотрудников трудится в центре в течение последних десяти лет. Такому составу учёных позавидовал бы любой американский или европейский университет, подчеркнул Гинцбург.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа, об этом событии объявил президент РФ Владимир Путин. Она получила название «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата.

Известно, что препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II. Как пояснили в Минздраве РФ, двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появился проморолик, демонстрирующий, как российская вакцина «Спутник V» полностью растворяет коронавирус.

Так, видео снято специалистами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в космическом стиле: планета Земля словно бы покрыта коронавирусом, а вакцина в виде спутника вращается вокруг неё, постепенно растворяя заразную «оболочку».