Температура воздуха в столице резко упадёт до восьми градусов тепла к 21:00, а с 00:00 до 03:00 погода изменится до неузнаваемости, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, сейчас синоптики фиксируют «очень необычную ситуацию» с погодой.
Даже трудно поверить, что после 17 градусов ждёт такое понижение температуры, — отметил он.
Вильфанд подчеркнул, что буквально за три часа, с 00.00 до 03.00, от весеннего тепла ничего не останется: температура опустится ниже 0 градусов, а ветер резко поменяется с южного на северный,
Ранее NEWS.ru писал, что температура в Москве в выходные, 28 и 29 марта, установила новый температурный рекорд.
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