https://static.news.ru/photo/20e0751a-71cb-11ea-98b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в столице резко упадёт до восьми градусов тепла к 21:00, а с 00:00 до 03:00 погода изменится до неузнаваемости, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас синоптики фиксируют «очень необычную ситуацию» с погодой.

Даже трудно поверить, что после 17 градусов ждёт такое понижение температуры, — отметил он.

Вильфанд подчеркнул, что буквально за три часа, с 00.00 до 03.00, от весеннего тепла ничего не останется: температура опустится ниже 0 градусов, а ветер резко поменяется с южного на северный, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что температура в Москве в выходные, 28 и 29 марта, установила новый температурный рекорд.