https://static.news.ru/photo/17ec3e3a-71cb-11ea-9b36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве в выходные, 28 и 29 марта, установила новый температурный рекорд.

По словам специалиста, в субботу температура воздуха составила +16,3 градуса, побив рекорд, установленный в 2007 году. В воскресенье днём воздух прогрелся до +17,4 градуса. Предыдущий рекорд, зафиксированный 29 марта 2007 года, составил +16,5 градуса, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что нехарактерное для конца марта — начала апреля тепло установится в ближайшие дни на Дальнем Востоке и в Сибири. Превышение среднесуточной климатической нормы будет достигать 14 градусов. При этом в европейской части России погода, наоборот, испортится. Будет дождливо, а в некоторых регионах выпадет снег.