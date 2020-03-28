Нехарактерное для конца марта — начала апреля тепло установится в ближайшие дни на Дальнем Востоке и в Сибири. Превышение среднесуточной климатической нормы будет достигать 14 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Самое больное отклонение от среднестатистических значений будет на Чукотке и северо-востоке Якутии. Там оно достигнет 12-14 градусов,
Сибирь этой аномалии окажется подвержен в меньшей степени, но хорошо его почувствует. Это, в первую очередь Омская, Томская, Новосибирская области, Кемеровская область, а также юг Красноярского края. Там температура воздуха будет выше обычного на 6-8 градусов.
По словам Вильфанда, такая погода задержится в этих регионах примерно на пять дней.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве погода побила уже пятый температурный рекорд. 28 марта столбики термометров показали +16,3 градуса.
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