https://static.news.ru/photo/1bce825c-7193-11ea-bc37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нехарактерное для конца марта — начала апреля тепло установится в ближайшие дни на Дальнем Востоке и в Сибири. Превышение среднесуточной климатической нормы будет достигать 14 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Самое больное отклонение от среднестатистических значений будет на Чукотке и северо-востоке Якутии. Там оно достигнет 12-14 градусов, передаёт ТАСС.

Сибирь этой аномалии окажется подвержен в меньшей степени, но хорошо его почувствует. Это, в первую очередь Омская, Томская, Новосибирская области, Кемеровская область, а также юг Красноярского края. Там температура воздуха будет выше обычного на 6-8 градусов.

По словам Вильфанда, такая погода задержится в этих регионах примерно на пять дней.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве погода побила уже пятый температурный рекорд. 28 марта столбики термометров показали +16,3 градуса.