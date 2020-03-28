Погода в столице побила пятый температурный рекорд. В субботу, 28 марта, столбики термометров метеостанции на ВДНХ показали плюс 16,3 градуса.
По данным синоптиков, до этого лидерство принадлежало 28 марта 2017 года, когда воздух прогрелся до 15,3 градуса.
Специалисты добавили, что в течение дня может потеплеть до 17-18 градусов.
Ранее рекордные значения фиксировались 7, 8, 9 и 26 марта,
Как писал NEWS.ru, на нерабочей неделе погода в европейской части России испортится. Будет дождливо, а в некоторых регионах выпадет снег.
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