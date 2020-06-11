Геронтолог назвал преимущества пожилых людей перед молодыми после пандемии

https://static.news.ru/photo/0e1f824e-ac4b-11ea-b476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Президент Геронтологического общества при РАН, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Анисимов сообщил, что люди пожилого возраста имеют большие шансы сохранить работу, нежели молодые люди, после пандемии коронавирусной инфекции.

Геронтолог пояснил в интервью «Росбалту», что это связано с их многолетним опытом и знаниями.

В отличие от молодежи, специалисты старшего возраста обладают опытом и знаниями, которые позволяют им быть инициаторами и руководителями различных проектов. <...> Знаю немало людей, которые активно работают, хотя им уже за 80. Есть такие учёные и у нас в институте, — пояснил академик.

Он добавил, что наука и технологии могут развиваться гораздо успешнее, если в этих областях будут работать опытные профессионалы. Владимир Анисимов привёл в пример опыт Германии, где учёный уходит на пенсию, но за ним сохраняют кабинет и лабораторию. Таким образом специалист может продолжать консультировать сотрудников и вносить свой вклад в науку.

И чем дольше человек трудится, тем дольше живёт. В этом смысле старения нет: пока мы работаем, мы духом молоды, — подытожил геронтолог.

Как писал NEWS.ru ранее, юристы дали советы, как российские пенсионеры могут получить различные льготы и компенсации. Они сообщили, что люди, получающие пенсию, могут бесплатно пользоваться домашним телефоном, получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, компенсацию за покупку бытовой техники, а также воспользоваться другими видами помощи от государства.