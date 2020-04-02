Генпрокуратура требует ограничить доступ к фейкам на «Эхе Москвы»

https://static.news.ru/photo/d39044e4-74f3-11ea-8367-fa163e074e61_660.jpg Алексей Венедиктов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к фейкам о коронавирусе на сайте «Эхо Москвы в Оренбурге» и привлечь московскую редакцию радиостанции к ответственности. Руководство «Эха Москвы» отрицает принадлежность оренбургского портала к московской редакции.

Выявлены факты размещения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, — цитирует РИА Новости сообщение Генпрокуратуры.

Уточняется, что на сайте «Эхо Москвы в Оренбурге» была опубликована информация о якобы массовом заболевании в Оренбургской исправительной колонии.

Они почему-то решили, что этот сайт является подразделением московской редакции «Эха». Он не является, это раз. И этот материал, о котором идёт речь, ещё вчера был удалён с сайта, это два, — рассказал агентству главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях. Так, УК РФ дополняется новой статьей 207.1. Она вводит наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности. Такие деяния наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до 3 лет. Также вводится статья 207.2. Она предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации, повлёкшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека. Здесь штраф может достигать 1,5 млн рублей.