«Где доказательства?»: мать генерала Попова высказалась об аресте сына V1.ru: мать генерала Попова не верит в виновность сына

Фото: МО РФ

Иван Попов

Арест экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова стал местью за правду, заявила мать генерала Валентина Попова в беседе с порталом V1.ru. Она отметила, что нет никаких доказательств его виновности, при этом ее сына пытались уволить из ВС РФ после конфликта с руководством ведомства.

Столько ребят за него, столько благодарили его за то, как он людей бережет. И чтобы он был замешан в какой-то коррупции? Да кто в это поверит? Где доказательства? — заявила мать Попова.

Она добавила, что в 2023 году после критики положения в вооруженных силах Попова сняли с командования 58-й армией и отправили в Сирию на четыре месяца. Потом вызвали в штаб, но продлевать контракт не стали.

Накануне, 21 мая, 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала Попова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Baza, приблизительный ущерб по делу оценили почти в 100 млн рублей.

В свою очередь отец Попова Иван назвал «подставой» его арест по подозрению в мошенничестве. Он отметил, что под военного намеренно копали, чтобы «убрать».

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Владимир Болдырев также заявил, что давно знает арестованного Попова как умелого, грамотного и способного командира. Он назвал случившееся «удивительным и неприятным».