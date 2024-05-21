«Подстава какая-то»: отец генерала Попова высказался об аресте сына Regnum: отец генерала Попова назвал «подставой» арест генерала

Отец экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – Иван прокомментировал Regnum сообщения о его аресте по подозрению в мошенничестве. Он назвал это «подставой».

Я больше чем уверен, что это подстава какая-то. Уже не знают, как убрать его. Он у меня вообще святой. Под него специально копали, хотели убрать, — сообщил отец генерала.

Отец Попова рассказал, что не мог последнее время связаться с сыном. Он давно не звонил и не отвечал на звонки. С ним не было связи.

Ареста бывшего командующего 58-й армии Ивана Попова никто не ожидал, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, он лично знает генерала и «коммерческого движения» в нем никогда не замечал.

Он добавил, что ему хотелось бы видеть генерала Попова снова в строю. Также военкор посетовал, что в России воров прощают, а солдат на это не всегда может рассчитывать.

Кроме того, адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что аарестованный бывший командующий 58-й армией ЮВО Вооруженных сил РФ Иван Попов ни в чем не виноват. В прошлом году военного отстранили от командования 58-й армией.

235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала Попова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Других подробностей о деле генерал-майора пока нет.