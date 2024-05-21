«Не верю»: экс-главком Сухопутных войск оценил арест Попова Экс-главком Сухопутных войск Болдырев назвал арест Попова удивительным

Фото: Минобороны РФ

Иван Попов

Бывший главнокомандующий Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН заявил, что давно знает арестованного по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере генерал-майора Ивана Попова как умелого, грамотного и способного командира. Он назвал случившееся «удивительным и неприятным».

Насколько я знаю Попова, он не способен на подобное, тем более в то время, когда был такой тяжелый момент, — подчеркнул Болдырев.

По версии следствия, мошенничество пришлось на тот период, когда Попов руководил обороной в Запорожской области. По словам Болдырева, там «просто не до того было».

Бывший командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов является «не вором», а солдатом, написал ранее военный корреспондент Александр Сладков. Он подчеркнул, что никогда не замечал у офицера «коммерческие движения». Военкор указал, что Попов стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника.

Арестованный Иван Попов ни в чем не виноват, заявил его адвокат Сергей Буйновский. Офицеру вменяют мошенничество в особо крупном размере. В прошлом году военного отстранили от командования 58-й армией. Сам он объяснил это «сложной ситуацией со старшим начальством». По словам генерала, он не мог «смолчать и смалодушничать», поэтому озвучил все проблемы в армии.