Гастроэнтеролог рассказал, как не отравиться шаурмой Гастроэнтеролог Парамонов посоветовал не покупать заранее приготовленную шаурму

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При выборе шаурмы нужно следить, чтобы еду готовили при покупателе, рассказал NEWS.ru гастроэнтеролог, терапевт, руководитель клинического центра Алексей Парамонов. По его словам, если шаурму расфасовали и она пролежала готовой несколько часов, то риск отравиться сильно повышается.

Если мясо для шаурмы крутится на вертеле, крайне маловероятно, что в ней что-то произойдет. А вот если уже продукт расфасовали и она пролежала несколько часов, то риски возникают. Так что, чтобы не отравиться шаурмой, следует покупать ее в уже проверенных брендовых местах, где контроль за сотрудниками и продуктами на высоте. Лучше выбирать места, где шаурму готовят прямо при тебе, чтобы человек знал, что она свежая. Это самый оптимальный вариант, — сказал Парамонов.

Гастроэнтеролог уточнил, что при покупке готовой шаурмы нужно обращать внимание на запах и вкус продукта.

Парамонов объяснил, что отравление происходит из-за стафилококка, который размножается на любой пище, надолго оставленной в тепле. Также он присутствует на руках у большинства людей, поэтому повара должны работать в перчатках и тщательно дезинфицировать руки.

О массовом отравлении шаурмой в Братске стало известно накануне. Возбуждено уголовное дело по факту производства, хранения и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности. По последним данным, всего за помощью к врачам после отравления обратились 62 жителя Братска, из них 29 человек были госпитализированы.