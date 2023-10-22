Гастроэнтеролог назвала три суперпродукта для кишечника Врач Алисова: для нормальной работы кишечника нужны ягоды, мята и кокосы

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Ягоды, мята и кокосы необходимы для стабильной работы кишечника, в котором находятся более 70% клеток, вырабатывающих антитела и витамины, рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Алисова порталу «МедикФорум». Эти продукты позволят предотвратить запоры, вздутие живота, нарушение обмена веществ, рак толстой кишки.

Живущие в кишечнике бактерии расщепляют клетчатку и производят витамины, которые остро необходимы нашему организму. Вот почему здоровый кишечник может внести значительный вклад в предотвращение заболеваний и воспалений, — пояснила врач.

Специалист обратила внимание, что в одной миске ягод содержится восемь граммов клетчатки — это примерно четверть ежедневной потребности организма. Мята является природным спазмолитиком и помогает при раздраженном кишечнике. Содержащийся в ней витамин D минимизирует воспаление и поддерживает активность бактерий в кишечнике. Кокосы помогают не просто усваивать питательные вещества, но и полезны при заболеваниях в кишечнике, подчеркнула врач.

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