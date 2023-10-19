Россиян предупредили о самых опасных продуктах для сердца Кардиолог Бирюкова назвала трансжиры, соль и сахар опасными для сердца

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Самыми опасными для здоровья сердца и сосудов являются трансжиры, соль и сахар, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог Анна Бирюкова. Кроме того, нанести вред сердечно-сосудистой системе может регулярное употребление переработанных мясных продуктов и полуфабрикатов, содержащих усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы в больших концентрациях.

По словам врача, организм не способен усвоить трансжиры, поэтому, находясь долго в крови, они повышают уровень «плохого» холестерина и увеличивают риск развития атеросклероза. Бирюкова напомнила, что трансжиры используются при производстве масложировой продукции, фастфуда и кондитерских изделий и часто скрываются за такими терминами, как кулинарный, гидрогенизированный, растительный модифицированный, сатурированный жир, жир специального назначения.

Также вред сердцу может принести чрезмерное употребление соли. Самыми солеными, по ее словам, являются хлеб, колбасные изделия, копчености, фастфуд, полуфабрикаты, бульонные кубики, консервы, чипсы, оливки, томатный сок, майонез и соусы.

Ежедневное избыточное ее употребление приводит к задержке жидкости в организме, развитию отеков, гипертонической болезни и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, — отметила она.

Помимо соли сердцу вредит и избыточное употребление сахара. Кроме нарушения обмена веществ и ожирения он также вызывает сильную нехватку тиамина, которая может привести к дистрофии сердечной мышцы.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее посоветовала есть на завтрак цельнозерной хлеб, зелень, красную рыбу и орехи при болезнях сердца и проблемах с артериальным давлением. По ее словам, диета для сердечников предполагает большое количество овощей и круп в рационе.