Врач раскрыла, что лучше есть на завтрак при болезнях сердца Врач Кашух посоветовала есть на завтрак зелень при болезнях сердца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При болезнях сердца и повышенном артериальном давлении следует есть на завтрак зелень, приправленную растительным маслом, орехи, красную рыбу и цельнозерновой хлеб, посоветовала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что диета для сердечников предполагает большое количество овощей и круп в рационе.

Рекомендуется добавлять в рацион продукты, которые способствуют снижению артериального давления и сердечно-сосудистых рисков. Современные исследования подтверждают: для здоровья сердца полезны листовая зелень, авокадо, голубика, яблоки, грецкие орехи, жирные сорта рыбы, нерафинированное оливковое масло, — уточнила врач.

Кроме того, можно употреблять в качестве первого приема пищи кашу медленной варки и несладкие молочные продукты. Чтобы снизить риски развития болезней сердца и сосудов, стоит отказаться от традиционных завтраков, таких как яичница с беконом или блинчики. В них содержится большое количество «плохого» холестерина. Кашух предупредила, что при болезнях сердца не рекомендуется есть продукты, содержащие много соли и животных жиров.

Врач-эндокринолог Людмила Ильина ранее предупредила, что некоторые популярные завтраки не только не несут пользу, но и вредят организму. По ее словам, не стоит в качестве первого приема пищи употреблять мюсли, хлопья и каши быстрого приготовления.