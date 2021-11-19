ФСИН: ряд заключённых колоний под Саратовом препятствуют работе ведомства

Ряд заключённых, отбывающих наказание в колониях Саратовской области, препятствуют деятельности комиссии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Они устраивают провокации, нападения, хранят запрещённые предметы и вещества. Обострение ситуации в колониях связано с ошибками в работе предыдущего руководства регионального управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Представители центрального аппарата ФСИН России совместно с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны части осуждённых, — говорится в сообщении ведомства.

В частности, в ходе обысков у заключённых обнаруживают и изымают средства связи, самодельные ножи, наркотики и алкоголь кустарного производства. Отмечается, что больше всего запрещённых вещей изымают в колонии особого режима № 7, где содержатся преступники-рецидивисты. За последнее время там было конфисковано свыше 20 литров алкоголя и аппарат для его производства, 12 мобильных телефонов, три ножа, две острые металлические пластины, наркотики и шприцы.

Некоторые осуждённые устраивают провокации. Так, 14 ноября они выставили на улицу вместе с постельным бельём сокамерников, которые отказывались участвовать в противоправной деятельности, говорится в сообщении.

В результате на холоде оказались около 200 человек. Сотрудники ФСИН урегулировали данную ситуацию, зачинщиков привлекли к ответственности, — подчеркнули в ведомстве.

Во ФСИН сообщили также о росте случаев нападений на сотрудников в колониях Саратовской области. По данным ведомства, за последнее время было зафиксировано два таких инцидента. За девять месяцев 2021 года было совершено 11 нападений на сотрудников учреждений.

В ведомстве связывают обострение обстановки с серьёзными просчётами в работе предыдущего руководства регионального управления, ослабившего контроль в колониях области. При этом там сообщили, что все исправительные учреждения Саратовской области работают в штатном режиме.

Ранее 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области отстранили от службы после обнародования видеозаписей с пытками заключённых в областной тюремной больнице. При этом 11 человек были привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, сотрудники правоохранительных органов возбудили пять уголовных дел. Видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в ОТБ-1 ФСИН, опубликовала организация Gulagu.net.