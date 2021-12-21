Фотосессия или онлайн-вечеринка: как встретить Новый год в одиночестве

Отсутствие компании в новогоднюю ночь — это не трагедия. Отметить праздник в одиночестве и хорошо провести время возможно. Психологи утверждают, что в этом даже есть свои плюсы. Восстановить силы, подвести итоги и наметить цели на ближайшие 12 месяцев. Представители event-индустрии предлагают множество вариантов, как развлечь себя в праздничную ночь. NEWS.ru с помощью специалистов подобрал восемь проверенных сценариев вечеринки для одного.

Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние два года одиночек в России и мире стало больше — вследствие пандемии коронавируса и последующих локдаунов. Многие пары не выдержали испытания изоляцией и расстались, рассказывает NEWS.ru психолог Ольга Савская. С этим согласен ей коллега Владислав Чубаров. Его клиенты стали чаще приходить с запросом: как безболезненно расстаться. Сохранить семью желает всё меньше людей. Быть в отношениях уже не обязательное условие для счастья.

Психологи разделяют людей, которые встречают Новый год в одиночестве, на два типа. Первые — просто не нашли подходящей компании. У них это вынужденная мера. Из-за предстоящей «моновечеринки» они чувствуют себя брошенными и несчастными. Считают, что никому не нужны. Вторые — осознанно решили изолировать себя от общества в праздничную ночь. Причин может быть много: усталость от суеты, избыток общения с людьми, любовь к одиночеству.

Работа и стиль жизни у многих связаны с большим количеством общения. Они тратят на него уйму энергии. Для них лучший способ восстановить силы — провести праздник в одиночестве. Новогодние праздники подходят для этого как нельзя лучше. Владислав Чубаров психолог психолог

Для вынужденных одиночек и осознанных существует множество вариантов, как развлечься, находясь в компании с самим собой. Для этого не всегда нужно тратить много денег. Достаточно взять гаджет с выходом в Интернет, бутылку шампанского и проявить немного фантазии. Также эксперты перечислили варианты шикарного праздника, который можно устроить себе любимому.

Вариант № 1 Осознание и планирование

Новый год в одиночестве — шанс поразмыслить над своей жизнью и наметить планы на будущее, говорит NEWS.ru основатель event-агентства Николай Андреев. Эксперт рекомендует взять большой лист бумаги или доску и создать мудборд (коллекция изображений с текстурами, элементами типографики, цветовой палитрой и цитатами). На нём создать так называемую карту желаний: нарисовать или прописать то, что человек хотел бы видеть в своей жизни. Это могут быть вещи, новые знания, новые отношения, успехи в работе. После того как художественная композиция будет готова, выпить бокал шампанского за скорейшее исполнение задуманного.

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Вариант № 2 Онлайн-вечеринка

У нескольких мобильных сервисов существует функция «конференция», которая позволяет общаться одновременно нескольким людям, в какой точке мира бы они не находились. Имея под рукой любой гаджет с выходом в Сеть, можно устроить вечеринку с участием большого количества людей. Человек готовит себе праздничный ужин, а незадолго до боя курантов выходит на связь с друзьями и родственниками. Получится обычная застольная дискуссия с шутками, тостами, обсуждением насущных вопросов. Только уборки после такой вечеринки гораздо меньше Этот формат особенно подходит для людей, которые встречают Новый год в одиночестве вынужденно и совершенно этому не рады.

Вариант № 3 Город не спит

Также для отшельников поневоле, живущих в крупных городах, подходит вариант — выехать в центр и погулять по улицам. Там можно влиться в толпу людей, отмечающих праздник. Даже если не удастся завести новые знакомства, настроение улучшится гарантированно, сообщает Николай Андреев. Одинокому человеку можно отправиться в один из баров города и там продолжить веселье. Кто знает, может под утро у него уже появится несколько друзей или новая любовь.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вариант № 4 Сюрприз для одного

Для формата «вечеринки на одного» есть предложения в event-агентствах. Организатор свадеб и праздничных мероприятий Анна Малюта в беседе с NEWS.ru привела несколько примеров. Так, человек, который встречает Новый год в одиночестве, может заказать себе коробку-сюрприз. Она доставляется упакованная в праздничную бумагу. В ней предложены варианты развлечений и реквизит для них. Например, праздничное гадание, творческий мастер-класс по раскрашиванию ёлочных игрушек или набор для необычного селфи. Используя содержимое коробки, можно развлекать себя в течение всей праздничной ночи.

Вариант № 5 Я — звезда

Этот вариант подходит для женщин. Стоит недешево (около 30 тыс. рублей), но зато впечатления останутся на всю жизнь, сообщает Малюта. В канун праздничной ночи можно пригласить домой визажиста и парикмахера. Специалисты наводят красоту, затем им на смену приходит профессиональный фотограф. В его компании девушка отправляется в центр города. Ей устраивают фотосессию в самых красивых локациях. Праздничную ночь можно завершить ночёвкой в отеле. Если позволяет бюджет, включите в программу СПА и королевский завтрак.

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Вариант № 6 Мечта геймера

Если человек любит компьютерные игры, в новогоднюю ночь можно ни в чём себе не отказывать и погрузиться в мир виртуальной реальности с головой. Анна Малюта предлагает воспользоваться технологией VR. Она позволяет погрузить пользователя в виртуальный мир, который трудно отличить от реальности. Это не обязательно должна быть игра — может быть и просто видео в формате 360 градусов. По случаю праздника можно взять напрокат шлем виртуальной реальности или купить его себе в качестве подарка.

Вариант № 7 Игры разума

Агентства праздников предлагают ещё один необычную услугу — аренда настольных игр с инструктором. В назначенный час приезжает сотрудник event-агентства с яркими коробками. Человек выбирает игру, проходит инструктаж и начинается соревнование. Большой плюс этого мероприятия — новые знания. Человек осваивает настольную игру под руководством специалиста, а потом может научить играть в неё своих друзей и родственников.

theidearoom.net

Вариант № 8 Устроить марафон новогодних фильмов

Смотреть кино в компании не всегда хорошая идеи. Во-первых, не у всех могут совпасть вкусы, во вторых, гости будут отвлекать друг друга разговорами. Если в праздничную ночь человек остался один, это отличный шанс посмотреть всё кино, которое он давно хотел. Приготовьте себе угощения или закажите еду на дом, накройте стол и включите телевизор. В обычной жизни время не позволяет посмотреть несколько фильмов сразу. В новогоднюю ночь спешить некуда.