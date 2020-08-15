Фотограф из Новосибирска запечатлел необычное «малиновое» озеро

https://static.news.ru/photo/54944f8e-df04-11ea-9dbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: sergey_sterling/instagram.com

Новосибирский фотограф Сергей Братищев опубликовал фотографии озера с малиновой водой, расположенного в Алтайском крае.

По словам Братищева, этим летом основное направление его работы — Алтайский край и Горный Алтай. Главной целью поездки стало Малиновое озеро, расположенное в 670 километрах от Новосибирска.

Правда, из-за сухого и жаркого лета оно оказалось совсем не малиновым, зато озеро рядом — Печатное, просто сразило нас своим цветом (цвет воды обусловлен пигментом, который выделяет рачок артемия). К тому же из-за недостатка влаги соль проступила местами на поверхность воды, и образовались марсианские кратеры, — написал Братищев в Instagram.

Фотограф также добавил, что почти не занимался обработкой фотографий — в процессе работы использовалась лишь небольшая цветокоррекция.

Ранее NEWS.ru писал, что житель деревни Ястрово, которая находится в 280 километрах от Варшавы, заснял странный объект, напоминающий НЛО.

Поляк ехал по дороге на велосипеде, когда услышал странный звук. Обернувшись, он увидел объект, напоминающий летающую тарелку. Мужчина успел сделать пять снимков на смартфон, после чего объект исчез.