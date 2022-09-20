Forbes назвал сроки выхода обращения Путина о референдумах Forbes: обращение Путина выйдет 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток»

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Обращение президента России Владимира Путина по вопросу референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях выйдет в эфир 21 сентября. Его покажут после того, как «проснется Дальний Восток», сообщает в Telegram Forbes со ссылкой на источники в администрации президента.

По информации двух источников Forbes в Администрации президента, записанное обращение будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток», — отмечается в сообщении.

Выступление российского лидера анонсировалось на вечер 20 сентября, однако к 22:00 его так и не показали.

Ранее стало известно, что журналисты кремлевского пула заявили: Владимир Путин обратится к россиянам вечером 20 сентября. Вместе с главой государства мог выступить и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. О чем должны были сказать верховный главнокомандующий и глава военного ведомства, не уточнялось.