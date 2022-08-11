Фитнес-модель объяснила, как накачать «заветные» кубики на прессе Фитнес-модель Бондаренко объяснила, что для появления кубиков на прессе нужно наладить питание и выполнять силовые упражнения

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Для того, чтобы накачать пресс, недостаточно выполнять особые упражнения — необходимо также избавиться и от жировой прослойки, рассказала в беседе с NEWS.ru фитнес-модель Дарья Бондаренко. По ее словам, этого можно добиться путем составления специального рациона питания с дефицитом калорий.

Пока количество жира на животе не будет минимальным, даже тысячи повторений упражнений не помогут достичь рельефности и красивых очертаний. Сначала стоит задуматься о снижении жировой прослойки, а это только лишь сбалансированное питание с дефицитом калорий, только потом уделять усиленное внимание мышцам живота. Увы, от накачки мышц жир не уходит. Скорректируйте свое питание, посчитайте КБЖУ, питайтесь правильно и с дефицитом, — рассказала эксперт.

Также Бондаренко отметила, что упражнения на пресс приносят мало эффективности, поскольку сжигают мало калорий. В том случае, если хочется приобрести «заветные кубики» на прессе, более полезными будут силовые тренировки.

Если Ваше желание – только лишь плоский живот, то и правильного питания будет достаточно, но если убрали жировую прослойку, и хочется тех самых кубиков, то мой совет – не обязательно качать именно мышцы пресса. Тренировка пресса сжигает минимум калорий. Силовые же тренировки: тяги, приседания сжигают гораздо больше калорий и кроме этого также качают пресс, — подчеркнула фитнес-модель.

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