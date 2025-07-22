Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 12:00

Этот салат уплетают первым! Вкуснятина из мяса с жареным луком и дайконом!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Ташкентский» с дайконом — взрыв хруста и вкуса! Этот салат стал моей любимой интерпретацией знаменитого узбекского блюда. Дайкон вместо редьки делает вкус более нежным, а хрустящий жареный лук и сочная говядина создают идеальный дуэт. Готовлю его уже третий раз за месяц — гости всегда просят рецепт!

Говядину (500 г) режем пластами, солим, перчим и варим на пару 30 минут до мягкости. Остужаем и нарезаем соломкой. Главный секрет — дайкон (300 г) режем тонкой соломкой и вымачиваем 20 минут в ледяной воде — так уйдет лишняя острота.

Лук (2 крупные луковицы) шинкуем кольцами, обваливаем в муке и жарим во фритюре до золотистого хруста. Огурец очищаем от семян, режем дольками. Яйца (4 шт.) рубим крупно. Собираем салат: смешиваем мясо, дайкон, лук, огурцы, яйца и пучок рубленой петрушки. Заправляем майонезом (можно смешать со сметаной 1:1).

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

салаты
рецепты
закуски
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали совет, как качественно высыпаться
Политтехнолог предрек последний шанс для Украины выйти из конфликта
Почему не работает YouTube 22 июля: замедление, отключение, штрафы за VPN
Лазарев отправит дочь на обучение в гимназию за 2 млн рублей
Певица Алсу решила избавиться от своего концертного агентства
В Нидерландах сняли арест с активов «Газпрома»
Зеленский отдал распоряжение перед переговорами с Россией
ВСУ атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в российском регионе
Стало известно, кто заменит Подносову на посту главы Верховного суда
Военэксперт объяснил, почему Украина обстреливает своих граждан
Эпидемиолог рассказал, как защититься от ротавируса в отпуске
Работникам дали советы, как проверить руководителя на адекватность
«Внесла большой вклад»: Матвиенко об ушедшей из жизни Подносовой
Двух солдат ВСУ осудили за вторжение в Курскую область
Mash сообщил о задержании вице-губернатора Брянской области
Умершего россиянина собирались погрести в неподобающем виде
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 22 июля, что с евро и юанем
Покровск, Варачино, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 июля
В Госдуме назвали госизменой хищения на строительстве оборонных сооружений
В Госдуме потребовали увеличить зарплаты и соцвыплаты бюджетников
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.