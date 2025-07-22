Этот салат уплетают первым! Вкуснятина из мяса с жареным луком и дайконом!

Этот салат уплетают первым! Вкуснятина из мяса с жареным луком и дайконом!

Салат «Ташкентский» с дайконом — взрыв хруста и вкуса! Этот салат стал моей любимой интерпретацией знаменитого узбекского блюда. Дайкон вместо редьки делает вкус более нежным, а хрустящий жареный лук и сочная говядина создают идеальный дуэт. Готовлю его уже третий раз за месяц — гости всегда просят рецепт!

Говядину (500 г) режем пластами, солим, перчим и варим на пару 30 минут до мягкости. Остужаем и нарезаем соломкой. Главный секрет — дайкон (300 г) режем тонкой соломкой и вымачиваем 20 минут в ледяной воде — так уйдет лишняя острота.

Лук (2 крупные луковицы) шинкуем кольцами, обваливаем в муке и жарим во фритюре до золотистого хруста. Огурец очищаем от семян, режем дольками. Яйца (4 шт.) рубим крупно. Собираем салат: смешиваем мясо, дайкон, лук, огурцы, яйца и пучок рубленой петрушки. Заправляем майонезом (можно смешать со сметаной 1:1).

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