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04 июля 2025 в 05:30

Этот салат из баклажанов улетает на ура! Всего 4 ингредиента и майонез!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из баклажанов «Объедение» — просто и невероятно вкусно! Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит баклажаны. Нежная текстура, пикантный маринованный лук и сочная зелень создают потрясающий вкусовой букет. Готовила вчера — гости съели всю миску и просили добавки!

Баклажан (1 крупный) нарежьте кубиками 1,5×1,5 см. Посолите и оставьте на 15 минут — это уберет горечь. Затем промойте и обсушите. Взбейте 2 яйца вилкой с щепоткой соли. Обмакните кусочки баклажана в яйцо и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки (4-5 минут с каждой стороны).

Для маринада: 1 луковицу нарежьте полукольцами. Смешайте 1 ч. л. соли, 1,5 ч. л. сахара и 1,5 ст. л. уксуса в 100 мл воды. Залейте лук маринадом на 20 минут, затем слейте жидкость.

Соедините остывшие баклажаны, маринованный лук, горсть рубленой зелени (укроп + петрушка) и 2-3 ст. л. майонеза. Аккуратно перемешайте, попробуйте — при необходимости добавьте соли и перца.

Ранее сообщалось, как приготовить сочную куриную запеканку с шампиньонами.

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салаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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