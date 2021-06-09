«Это уберём, это оставим»: в ГД назвали решение УЕФА «непонятной торговлей»

https://static.news.ru/photo/fd4c3426-c9db-11eb-a044-96000091f725_660.jpg Борис Пайкин Фото: Борис Пайкин/facebook.com

После выхода формы украинской сборной «идёт какая-то непонятная торговля», заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по спорту, член ЛДПР Борис Пайкин. По его словам, Украина изначально не должна была показывать такую форму.

Вообще изначально украинская сторона не должна была такую форму выпускать. Ни с этими слоганами, ни с полуостровом Крым. Если они сделали, то сейчас идёт какая-то непонятная торговля: «Это уберём, это оставим». Изначально ничего недолжно было быть, потому что спорт находится вне политики, — подчеркнул он.

Депутат считает, что спорт должен быть вне политики, так как действия подобного рода вредят спорту. По его словам, Украина сделала это, ожидая реакции со стороны российских власти.

То, что украинская сторона сделала, понятно, что это провокация, чтобы мы на эту ситуацию как-то отреагировали, чтобы поднялась шумиха, начались какие-то движения. <...> Мы же понимаем, что эти провокации идут ежедневно. Мы же не знаем, что ещё придумают. Сказать, что их [больше] не будет — наверное сейчас никто не скажет, что их не будет. Пока не будет, наконец, понимания, что это нужно прекращать, наверное, это будет прекращаться и дальше, — заключил он.

6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в европейском первенстве. На футболках игроков присутствует изображение Крыма, а также имеются надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!». 10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную убрать с формы слоган «Героям слава!» в связи с политическим подтекстом. В организации отметили, что карта Украины, отображённая на форме, не нарушает правил организации, так как ООН признаёт соответствующие границы государства. Первый слоган остаётся нетронутым, так как не рассматривается как политический.

Причиной такого решения стал анализ запроса Российского футбольного союза, который был направлен несколькими днями ранее.