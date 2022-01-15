Галерист Гельман пожаловался на надпись «Иноагент» на двери квартиры

Неизвестные злоумышленники краской написали «Иноагент» на двери московского галериста Марата Гельмана (лицо/СМИ, исполняющее функции иностранного агента). По его словам, это «не безобидно», сообщает Telegram-канал «Подъём».

Гельман был внесён в реестр СМИ-иноагентов 30 декабря 2021 года. Тогда же в список попали участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, писатель Виктор Шендерович и ещё ряд журналистов.

С учётом той истерии, что вокруг все враги, получатся, что этот статус, этот закон провоцирует реальное преследование и становится сигналом «Ату!», такое маркирование. Это не так безобидно, — сказал Гельман.

Галерист считает, что люди ищут новых врагов вне зависимости от того, являются они такими или нет, и «они будут преследовать людей культуры, науки, просвещения».

Ранее стало известно, что Минюст РФ расширил реестр СМИ-иноагентов, включив в него восьмерых оппозиционных журналистов, активистов и деятелей искусства. Таким образом, сейчас в списке числятся 111 организаций и физических лиц.

11 января о вынужденном отъезде из России объявил публицист и писатель Виктор Шендерович (включён Минюстом РФ в список СМИ — иностранных агентов). К отъезду его подтолкнул иск бизнесмена Евгения Пригожина.