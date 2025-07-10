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10 июля 2025 в 10:27

Эта курочка спасет самый пресный гарнир — а весь фокус в секретном соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт превращает обычное куриное филе в настоящее лакомство. Нежные кусочки в сладко-соленом соусе с чесночной ноткой готовятся за 15 минут. Идеальный вариант, когда хочется вкусно поесть без долгой готовки.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 2-3 шт. (около 500 г);
  • соевый соус — 3 ст. л;
  • мед — 3 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
  2. Чеснок измельчить.
  3. Смешать соевый соус, мед и чеснок.
  4. Разогреть сковороду с маслом, обжарить курицу 5 минут.
  5. Влить соус, тушить на среднем огне 5–7 минут.
  6. Подавать с гарниром по вкусу.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
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курица
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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