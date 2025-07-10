Эта курочка спасет самый пресный гарнир — а весь фокус в секретном соусе

Этот рецепт превращает обычное куриное филе в настоящее лакомство. Нежные кусочки в сладко-соленом соусе с чесночной ноткой готовятся за 15 минут. Идеальный вариант, когда хочется вкусно поесть без долгой готовки.
Ингредиенты:
- куриное филе — 2-3 шт. (около 500 г);
- соевый соус — 3 ст. л;
- мед — 3 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 1 ст. л.
Приготовление:
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
- Чеснок измельчить.
- Смешать соевый соус, мед и чеснок.
- Разогреть сковороду с маслом, обжарить курицу 5 минут.
- Влить соус, тушить на среднем огне 5–7 минут.
- Подавать с гарниром по вкусу.
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