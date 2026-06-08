Если надоели банальные пироги, попробуй эти кексы с начинкой

Удивить гостей простым, но вкусным блюдом? Легко. Все дело в правильной начинке и паре кулинарных хитростей.

Ингредиенты

Мука — 600 г, маргарин — 60 г, теплое молоко — 100 мл, яйца — 8 шт., масло сливочное — 100 г, сметана — 100 г, грибы — 40 г, соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала готовлю тесто: в муку кладу размягченный маргарин, вливаю теплое молоко и взбитое яйцо. Замешиваю эластичное тесто, даю ему отдохнуть 20 минут. Тем временем делаю начинку: мелко рублю лук и грибы, обжариваю их на сливочном масле до золотистого цвета. В конце добавляю сметану, тушу пару минут, солю и перчу. Отдельно варю 4 яйца вкрутую и мелко их рублю, смешиваю с остывшими грибами — это фишка, начинка получается нежнее.

Тесто раскатываю, разрезаю на квадраты, выкладываю начинку и защипываю края. Можно сделать и в форме кексов — просто выложи тесто в формочки, сверху начинку и прикрой вторым слоем. Выпекаю при 180 градусах 15–20 минут до румяной корочки. Горячими подаю к столу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ждал подвоха — думал, будет сухо. А оно вон как: кексы получились сочными, с тягучим сыром и ароматом грибов, который разлетелся по всей кухне. Советую не ждать, пока остынут, — в теплом виде начинка просто тает.