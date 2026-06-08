Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 15:24

Если надоели банальные пироги, попробуй эти кексы с начинкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Удивить гостей простым, но вкусным блюдом? Легко. Все дело в правильной начинке и паре кулинарных хитростей.

Ингредиенты

Мука — 600 г, маргарин — 60 г, теплое молоко — 100 мл, яйца — 8 шт., масло сливочное — 100 г, сметана — 100 г, грибы — 40 г, соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала готовлю тесто: в муку кладу размягченный маргарин, вливаю теплое молоко и взбитое яйцо. Замешиваю эластичное тесто, даю ему отдохнуть 20 минут. Тем временем делаю начинку: мелко рублю лук и грибы, обжариваю их на сливочном масле до золотистого цвета. В конце добавляю сметану, тушу пару минут, солю и перчу. Отдельно варю 4 яйца вкрутую и мелко их рублю, смешиваю с остывшими грибами — это фишка, начинка получается нежнее.

Тесто раскатываю, разрезаю на квадраты, выкладываю начинку и защипываю края. Можно сделать и в форме кексов — просто выложи тесто в формочки, сверху начинку и прикрой вторым слоем. Выпекаю при 180 градусах 15–20 минут до румяной корочки. Горячими подаю к столу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ждал подвоха — думал, будет сухо. А оно вон как: кексы получились сочными, с тягучим сыром и ароматом грибов, который разлетелся по всей кухне. Советую не ждать, пока остынут, — в теплом виде начинка просто тает.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кексы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прошел митинг с требованием как можно скорее найти пропавших солдат
Россиянина посадили за комментарии в интернете
Мишустин анонсировал новые меры поддержки больных диабетом
Мендель указала на последний шанс для окончания конфликта на Украине
Пассажирка эвакуированного поезда в Крыму раскрыла детали спасения
Украинец отправил боеприпасы по почте и поплатился
Стилист рассказала о неочевидной ошибке в женских летних образах
Стало известно, когда решится судьба иска ЦБ России на 18,2 трлн рублей
Власти ОАЭ потребовали с российского трейдера оплату гигантского штрафа
Иран прекратил военную операцию против Израиля
Россиянам напомнили о важности физической активности для здоровья
«Не побираться ли?»: Губерниев объяснил, почему многие фигуристы идут на ТВ
Россиянам рассказали, снизится ли зарплата из-за выходного 12 июня
Взрыв на заправочной станции привел к жуткой трагедии
Андреева выиграла «Ролан Гаррос»: личная жизнь, связь с Питтом и Шараповой
«Реал» потребовал лишить «Барселону» 23 титулов
Остановленный в Керчи из-за атаки БПЛА поезд отправился в Москву
Ущерб более триллиона: как «схема Долиной» ударила по России, сколько жертв
Врач дал советы, как снять резкую боль в спине после работы на грядках
Девочки-подростки не раскаялись после того, как сбили семилетнего ребенка
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.