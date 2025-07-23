Если лень готовить, спасает духовка! Необычная запеканка с горбушей на ужин

Если лень готовить, спасает духовка! Необычная запеканка с горбушей на ужин

Запеканка с горбушей — полезное удовольствие без хлопот! Эта запеканка стала настоящим спасением в моем недельном меню — сытно, полезно и безумно вкусно! Нежная горбуша в сливочном соусе, хрустящий жареный лук и тягучий сыр превращают обычные макароны в ресторанное блюдо. А готовится все в одной форме — минимум посуды, максимум удовольствия.

Макароны (250 г) варим до состояния аль денте, откидываем на дуршлаг. Филе горбуши (200 г) режем кубиками, слегка обжариваем на сухой сковороде 2 минуты, только чтобы схватилось.

В глубокой миске смешиваем макароны, рыбу, 100 г хрустящего лука (если нет готового, обжарить свежий до золотистости). Заливаем сливками (250 мл), приправляем солью и перцем. Выкладываем в форму, посыпаем тертым сыром (100 г).

Запекаем 20 минут при 180 °C — пока сыр не расплавится в ароматную золотистую корочку. Даем постоять 5 минут перед подачей — так запеканка схватится.

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