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23 июля 2025 в 21:20

Если лень готовить, спасает духовка! Необычная запеканка с горбушей на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка с горбушей — полезное удовольствие без хлопот! Эта запеканка стала настоящим спасением в моем недельном меню — сытно, полезно и безумно вкусно! Нежная горбуша в сливочном соусе, хрустящий жареный лук и тягучий сыр превращают обычные макароны в ресторанное блюдо. А готовится все в одной форме — минимум посуды, максимум удовольствия.

Макароны (250 г) варим до состояния аль денте, откидываем на дуршлаг. Филе горбуши (200 г) режем кубиками, слегка обжариваем на сухой сковороде 2 минуты, только чтобы схватилось.

В глубокой миске смешиваем макароны, рыбу, 100 г хрустящего лука (если нет готового, обжарить свежий до золотистости). Заливаем сливками (250 мл), приправляем солью и перцем. Выкладываем в форму, посыпаем тертым сыром (100 г).

Запекаем 20 минут при 180 °C — пока сыр не расплавится в ароматную золотистую корочку. Даем постоять 5 минут перед подачей — так запеканка схватится.

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запеканки
ужины
рыба
горбуша
Мария Левицкая
М. Левицкая
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