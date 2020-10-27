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Ещё 3269 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки

09:31, 27 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Справились с новой коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа 3269 пациентов в столице, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

После завершения лечения отсутствие заболевания подтверждается у пациентов лабораторно, при выписке пациенты получают рекомендации.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3269 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 296 474, — цитирует Ракову «Интерфакс».

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы, обратившись на специальную горячую линию.

Как писал NEWS.ru ранее, международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов, который в прошлом являлся руководителем Центра вирусных гепатитов СССР, считает, что пандемия коронавируса в её нынешнем виде закончится в 2022 году.

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