Ещё 3269 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки

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Пандемия коронавируса в её нынешнем виде закончится в 2022 году. Такое мнение выразил международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, который в прошлом являлся руководителем Центра вирусных гепатитов СССР.

По его мнению, пандемия может закончиться и раньше в случае появления качественной вакцины — то есть прошедшей полноценную третью фазу исследований и имеющей высокие возможности для массового производства. Если вдруг...