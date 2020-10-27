Эксперт рассказал, когда можно ожидать окончания пандемии COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/a7b63a68-181d-11eb-b54a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса в её нынешнем виде закончится в 2022 году. Такое мнение выразил международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, который в прошлом являлся руководителем Центра вирусных гепатитов СССР.

По его мнению, пандемия может закончиться и раньше в случае появления качественной вакцины — то есть прошедшей полноценную третью фазу исследований и имеющей высокие возможности для массового производства.

Если вдруг у нас появится серьёзная вакцина и мы вдруг произведём её в достаточном количестве и вдруг сумеем всех привить, что трудно представить, значит, закончится раньше, — заявил Фаворов на форуме OpenBio.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день данных о таких существующих вакцинах нет. Эксперт также заявил, что устойчивость системы здравоохранения при пандемии можно определить по наличию коек для тяжелобольных, так как без помощи, без обеспечения пациента ИВЛ он умирает с высокой долей вероятности.

Фаворов отметил, что ограничительные меры могут показать свою эффективность только в случае полного закрытия городов. Таким образом, по его мнению, наличие профессиональной медицинской помощи пациентам является «главным единственным критерием достижения успеха», передаёт ТАСС.

Если у вас достаточно коек, потому что вы закрыли город и перестали передавать вирус от человека к человеку, все сидят дома, то койки «вздохнули», вылечили одних и могут принимать других, — рассказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Госдуме предложили выдавать лекарства от COVID-19 для лечения на дому за счёт федерального бюджета.