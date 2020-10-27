В ГД призвали бесплатно раздавать лекарства для лечения COVID-19 дома

https://static.news.ru/photo/25047ab4-181b-11eb-bacb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look press

Во всех регионах страны власти могли бы перейти к раздаче лекарств от COVID-19 для лечения на дому за счёт федерального бюджета, говорится в письме депутата Госдумы Ивана Сухарева на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Депутат обратил внимание министра на то, что приобретение лекарств для лечения коронавируса на дому влетает гражданам в копеечку. Сухарев отметил, что комплект препаратов на одного человека обходится в среднем в 2000 рублей, передаёт RT.

Прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, — написал депутат.

Он добавил, что речь идёт и о тех пациентах, у которых диагноз COVID-19 является пока неподтверждённым.

Между тем власти ряда регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, уже и так сейчас бесплатно предоставляют лекарства для амбулаторных пациентов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что жители России должны иметь возможность бесплатно получать лекарства, которые им выписывают врачи по рецептам.