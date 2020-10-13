Медведев предложил раздавать бесплатно лекарства по рецептам

https://static.news.ru/photo/58d0c3d8-0dc2-11eb-83df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Жители России должны иметь возможность бесплатно получать лекарства, которые им выписывают врачи по рецептам, в этом может помочь система лекарственного страхования, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в качестве председателя «Единой России» 13 октября обсудил на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы единороссов требования к электронным сервисам в сфере здравоохранения, а также затронул вопрос обеспечения граждан рецептурными лекарствами, сообщает ТАСС.

Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, — сказал зампред СБ России.

Как сообщал NEWS.ru, 13 октября президент России Владимир Путин распорядился создать комиссию Совета безопасности по защите от новых инфекций. Главой комиссии стал Дмитрий Медведев.

В тот же день Дмитрий Медведев выступил за выдвижение на пост врио замсекретаря генсовета ЕР бывшего главы Дагестана Владимира Васильева.