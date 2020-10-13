Дмитрий Медведев займётся защитой от новых инфекций

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Президент Владимир Путин распорядился создать комиссию Совета Безопасности по защите от новых инфекций. Её возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Из указа главы государства следует , что межведомственная комиссия будет оценивать угрозы, связанные с распространением ранее неизвестных заболеваний, изучать механизмы их возникновения и следить за распространением. Также она будет определять уровень защиты населения от инфекций и вырабатывать рекомендации по улучшению мер.

Всего в комиссии будет 23 человека: зампред правительства РФ, главы Минздрава, Минобрнауки, Минпрома, президент РАН, руководитель Роспотребнадзора и другие. Состав комиссии будет утверждать президент.

По словам бывшего главного санитарного врача, а ныне депутата Госдумы Геннадия Онищенко, такая комиссия нужна, «но она усечённая получилась».

Она не отвечает всем тем задачам, потому что понятие новой инфекции — это в общем-то неуместно в данном употреблении. А вот биологическая задача отвечает на все вопросы, в том числе и по главной задаче самого Совбеза, — приводит слова Онищенко «Политика сегодня».

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по планете. Число заболевших перевалило за 37,8 млн, а умерших — за миллион.

В России за последние сутки выявили 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 276 больше, чем днём ранее, и новый суточный рекорд по числу заболевших. Общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в стране составило 1 326 178 человек, писал NEWS.ru.