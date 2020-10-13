Дмитрий Медведев займётся защитой от новых инфекций

Президент Владимир Путин распорядился создать комиссию Совета Безопасности по защите от новых инфекций. Её возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Из указа главы государства следует, что межведомственная комиссия будет оценивать угрозы, связанные с распространением ранее неизвестных заболеваний, изучать механизмы их возникновения и следить за распространением. Также она будет определять уровень защиты населения от инфекций и вырабатывать рекомендации по улучшению мер.
Всего в комиссии будет 23 человека: зампред правительства РФ, главы Минздрава, Минобрнауки, Минпрома, президент РАН, руководитель Роспотребнадзора и другие. Состав комиссии будет утверждать президент.
По словам бывшего главного санитарного врача, а ныне депутата Госдумы Геннадия Онищенко, такая комиссия нужна, «но она усечённая получилась».
Она не отвечает всем тем задачам, потому что понятие новой инфекции — это в общем-то неуместно в данном употреблении. А вот биологическая задача отвечает на все вопросы, в том числе и по главной задаче самого Совбеза, — приводит слова Онищенко «Политика сегодня».
11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по планете. Число заболевших перевалило за 37,8 млн, а умерших — за миллион.
В России за последние сутки выявили 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 276 больше, чем днём ранее, и новый суточный рекорд по числу заболевших. Общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в стране составило 1 326 178 человек, писал NEWS.ru.