16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Москвичей вновь предупредили о грозе и шквалистом ветре

08:12, 11 августа 2021
Москвичей вновь предупредили о грозе и шквалистом ветре Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в среду в российской столице ожидается облачная погода. В Москве снова будут кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до +23 градусов. Об этом пишет РИА Новости.

Сегодня в столице будет преобладать облачная погода с кратковременными дождями, местами грозами. Максимальная температура воздуха — плюс 21–23, в Подмосковье — плюс 19–24, — сказала она.

По словам специалиста, количество осадков будет по-разному распределяться по районам столицы: где-то может выпасть пять миллиметров осадков, а где-то все 20. В среднем, выпадет 7–10 миллиметров, хотя норма августа составляет 82 миллиметра.

Синоптик добавила, что ветер будет дуть восточный, три — восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в течение всей недели в столице будет наблюдаться облачная погода, временами с прояснениями.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео