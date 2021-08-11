Москвичей вновь предупредили о грозе и шквалистом ветре
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
08:12, 11 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в среду в российской столице ожидается облачная погода. В Москве снова будут кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до +23 градусов. Об этом пишет РИА Новости.
Сегодня в столице будет преобладать облачная погода с кратковременными дождями, местами грозами. Максимальная температура воздуха — плюс 21–23, в Подмосковье — плюс 19–24, — сказала она.
По словам специалиста, количество осадков будет по-разному распределяться по районам столицы: где-то может выпасть пять миллиметров осадков, а где-то все 20. В среднем, выпадет 7–10 миллиметров, хотя норма августа составляет 82 миллиметра.
Синоптик добавила, что ветер будет дуть восточный, три — восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.
Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в течение всей недели в столице будет наблюдаться облачная погода, временами с прояснениями.