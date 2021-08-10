Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца недели

В течение всей недели в столице будет наблюдаться облачная погода, временами с прояснениями. Периодически будут идти дожди. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Вероятность гроз в ближайшие дни существует, но усиления ветра при ночной грозе не ожидаем. Где-то после 18:00 к столичному региону во вторник, 10 августа, подойдёт с северо-запада атмосферный фронт, который проявит себя кратковременным дождём, — отметила синоптик.

В среду сохранится вероятность кратковременного дождя. Температура прогреется до 24 градусов. Такая же неустойчивая погода ожидается и на следующий день. Дневная температура будет колебаться от 20 до 24 градусов тепла. Аналогичная погода может быть в пятницу, рассказала специалист.

По мнению Поздняковой, самым комфортным днём в столице станет суббота. Ожидается относительно солнечная погода, когда зонтик с собой брать необязательно. Температура воздуха прогреется до 25 градусов. В целом всю неделю она будет выше нормы для этого периода на 5–7 градусов.

Ранее стало известно, что в столичном регионе до 12 августа прогнозируется «жарковатая погода» с температурой 27–30 градусов. Это на 4–5 градусов выше климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.