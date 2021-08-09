«Будет жарковато»: Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе

В столичном регионе вплоть до следующего четверга, 12 августа, прогнозируется «жарковатая погода» с температурой 27–30 градусов. Это на 4–5 градусов выше климатической нормы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

До четверга, по крайней мере, погода будет тёплая, даже жарковатая — температура на 4–5 градусов выше нормы. Температурный фон в Москве прогнозируется в диапазоне 27–29 градусов, по области — до 30 градусов, — сообщил метеоролог.

Особенно жарким, по словам Вильфанда, будет понедельник, 10 августа. Температура воздуха в этот день может достичь 31 градуса тепла. Это считается «опасным явлением», о нём граждан предупредят особо.

Ночи, по прогнозам метеоролога, также будут по-летнему тёплыми с температурным диапазоном 16–18 градусов

При этом характер погоды будет переменчивым, хмурые дни и дожди станут чередоваться с ясными. Это объясняется противостоянием циклона и антициклона.

В воскресенье ещё будет облачная погода и небольшой кратковременный дождь, но совершенно летнего типа, — сказал Вильфанд.

В понедельник и вторник прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. В среду циклон должен одолеть антициклон, в связи с чем возможен дождь.