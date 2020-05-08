Эпидемиолог: опасность коронавируса в России ещё не миновала

https://static.news.ru/photo/a6d78cb0-915d-11ea-b6e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал информацию о росте числа заболевших коронавирусом из-за более масштабного тестирования. По его словам, это очевидно, но не значит, что опасность миновала.

Невозможно определить пик распространения COVID-19 без математической модели, которая применяется только в межэпидемический период, передаёт НСН.

Опасность не миновала, а стабилизировалась, она не нарастает. Миновала — это когда все будут защищены — или переболеют, или, соответственно, будут провакцинированы, или у них при помощи иммуномодуляторов будет создан врождённый иммунитет, достаточный, чтобы вирус не смог его пробить, — подчеркнул он.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по анестезиологии-реаниматологии Игорь Молчанов назвал в качестве условий для победы над коронавирусной инфекцией в России грамотное управление системой здравоохранения и разделение пациентов. По мнению эксперта, страна столкнётся с ускоренным приростом числа заболевших, но должна справиться с возросшей нагрузкой благодаря развёртыванию госпиталей на открытых площадках.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.