Общество

Эпидемиолог оценил риск подхватить коронавирус во время купания

11:25, 10 мая 2020 59
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шансы заразиться коронавирусом при купании в открытых водоёмах минимальны. Об этом заявил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По его словам, в этих условиях больше рисков подхватить бактериальную или паразитарную инфекцию.

Тем более следует учитывать, что в открытых водоёмах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно, — пояснил он в интервью «Российской газете».

Эксперт подчеркнул, что человеку стоит больше опасаться других инфекций, в частности вирусного гепатита А, паразитарных и глистных инвазий. Специалист также оценил жизнеспособность вируса в жару. По его словам, вероятность заразиться контактным путём в жаркую погоду минимальна, но воздушно-капельный остаётся.

При нагревании от тридцати градусов и выше он теряет свою инфекционную активность, — подытожил Лебедев.

Полностью коронавирус погибает во внешней среде при температуре плюс 70 градусов, отметил эксперт.

За минувшие сутки в стране выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных превысило 200 тысяч человек. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Суточный рост заражённых составил 5,5%. Это является самым низким показателем с начала вспышки инфекции, сообщал NEWS.ru.

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