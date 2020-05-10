Эпидемиолог оценил риск подхватить коронавирус во время купания

https://static.news.ru/photo/9b2e85a6-929a-11ea-b55f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Шансы заразиться коронавирусом при купании в открытых водоёмах минимальны. Об этом заявил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По его словам, в этих условиях больше рисков подхватить бактериальную или паразитарную инфекцию.
Тем более следует учитывать, что в открытых водоёмах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно, — пояснил он в интервью «Российской газете».
Эксперт подчеркнул, что человеку стоит больше опасаться других инфекций, в частности вирусного гепатита А, паразитарных и глистных инвазий. Специалист также оценил жизнеспособность вируса в жару. По его словам, вероятность заразиться контактным путём в жаркую погоду минимальна, но воздушно-капельный остаётся.
При нагревании от тридцати градусов и выше он теряет свою инфекционную активность, — подытожил Лебедев.
Полностью коронавирус погибает во внешней среде при температуре плюс 70 градусов, отметил эксперт.
За минувшие сутки в стране выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных превысило 200 тысяч человек. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Суточный рост заражённых составил 5,5%. Это является самым низким показателем с начала вспышки инфекции, сообщал NEWS.ru.