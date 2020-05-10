Эпидемиолог оценил риск подхватить коронавирус во время купания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве выявлено 5551 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в более 80% случаев вирус был диагностирован у лиц младше 65 лет.

Также среди новых заболевших 40,3% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% — от 46 до 65 лет, 11,3% — от 66 до 79 лет. Число инфицированных...