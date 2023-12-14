Эндокринолог перечислила гормональные причины бессонницы и сонливости Врач Ашурбекова: стресс и световой шум могут привести к дефициту мелатонина

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Гормон мелатонин является важным участником регуляции цикла «сон-бодрствование», отвечающим за подготовку тела ко сну, расслабление мышц и снижение когнитивного возбуждения, рассказала в беседе с «Вечерней Москве» врач-эндокринолог Шамсият Ашурбекова. По ее словам, дефицит этого гормона может возникать, в частности, из-за стресса, ночных смен на работе, а также светового шума.

С появлением искусственных источников освещения мы стали работать <...> больше, а спать меньше. Мелатонин любит темноту. Использование различных световых гаджетов и недостаточная изоляция места сна от яркого света уличных фонарей является самой распространенной причиной дефицита мелатонина, — подчеркнула эксперт.

Симптомами нехватки мелатонина в организме являются избыточная бодрость перед сном и, напротив, сонливость в неподходящее время, а также тревожность и раздражительность, отметила специалист. При этом существуют несложные действия, способствующие нормализации выработки этого гормона. Это определенные ежедневные «ритуалы» на физическое и психическое расслабление, которые приучают организм испытывать сонливость к определенному часу. Такими действиями, в частности, могут быть теплая ванна, чтение книги, применение любимого крема для тела перед сном и так далее.

Также важно использовать в спальне лампочки с «теплым» светом, которые следует выключать перед сном, предложила эндокринолог. Она также порекомендовала повесить на окна занавески из плотной ткани или специальные светоизолирующие экраны, которые автоматически закрываются вечером и постепенно открываются утром.

Ранее психолог Ольга Елисеева рассказала, что звуки природы усыпят не хуже снотворного. При этом, по ее словам, важно перепробовать ряд вариантов и выбрать наиболее подходящий.