Психолог рассказала, под какую музыку быстрее всего получится заснуть Психолог Елисеева: быстрее всего получится уснуть под звуки природы или космоса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Звуки природы или космоса усыпят не хуже снотворного, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Ольга Елисеева. При этом, по ее словам, важно перепробовать ряд вариантов и выбрать тот, который подходит именно вам.

Лучше всего подойдет та музыка, которая успокаивает именно вас. Это может быть все что угодно — важно искать, пробовать и экспериментировать. Мы всю свою жизнь узнаем себя, и узнать, что по настоящему подходит именно вам, это хорошая возможность узнать себя лучше, — отметила психолог.

Елисеева предложила начать со звуков природы, их можно разбить на отдельные записи шумя моря или дождя, а также джунглей. Затем следует попробовать включить перед сном записи космоса. После этого можно поэкспериментировать с классической музыкой, трансом или колыбельными.

По словам эксперта, каждый раз нужно пробовать новую композицию, а утром записать в дневник ощущения. На эти чувства и следует ориентироваться в выборе основной записи для сна в будущем, пояснила Елисеева.

Вместе с этим психолог обратила внимание, что проблемы с засыпанием могут быть симптомами физических или психологических недугов. Например, хронического стресса, проблем с гормонами, высокой тревожности, переполненности психики. В этих случаях нужно обратиться к врачу и психологу, подчеркнула она.

Ранее сомнолог, невролог Кадрия Валеева заявила, что регулярные занятия спортом, а также отказ от алкогольных и кофеиносодержащих напитков являются наиболее эффективными способами борьбы с бессонницей. По ее словам, нормализации ночного сна помогут также аутогенные тренировки и дыхательные упражнения.