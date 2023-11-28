Сомнолог рассказала, как эффективно бороться с бессонницей Сомнолог Валеева: спорт и отказ от кофеина помогут справиться с бессонницей

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Регулярные занятия спортом, а также отказ от алкогольных и кофеиносодержащих напитков являются наиболее эффективными способами борьбы с бессонницей, рассказала в беседе с «Москвой 24» сомнолог, невролог Кадрия Валеева. По ее словам, нормализации ночного сна помогут также аутогенные тренировки и дыхательные упражнения.

Очень часто причиной бессонницы становятся стресс, тревога, циркадные расстройства, неправильный образ жизни. В этом случае, чтобы наладить сон, важно проводить антистрессовые мероприятия: это могут быть аутогенные тренировки, дыхательные упражнения, — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что бессонницей считается состояние, когда человек не может заснуть в течение получаса и более, по ночам часто просыпается, после чего долго не получается заснуть вновь. Сон при этом неглубокий, после него человек не чувствует себя отдохнувшим.

По словам сомнолога, для борьбы с бессонницей полезно не менее 45 минут в день уделять спорту: бегу, ходьбе, плаванию. Нормальному сну также поспособствует отказ от кофеина и алкоголя. Кроме того, возможно применение безрецептурных успокоительных препаратов. Ложиться спать и вставать надо стараться в одни и те же часы, в том числе и в выходные. Также лучше отказаться от дневного сна.

Как рассказала врач, если при соблюдении этих рекомендаций сон не нормализовался в течение двух-трех недель, это является поводом для обращения к специалисту, иначе бессонница может приобрести хронический характер.

Сомнолог Павел Кудинов ранее рассказал, что одной из причин нарушений сна осенью может быть так называемый социальный джетлаг, когда человек мало спит в будни и слишком много — в выходные. Для борьбы с этой проблемой следует выработать постоянный режим сна.