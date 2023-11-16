Сомнолог рассказал, почему осенью возникает бессонница Сомнолог Кудинов: причиной осенней бессонницы может быть режим «будни — выходные»

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Одной из причин нарушений сна осенью может быть так называемый социальный джетлаг, когда человек мало спит в будни и слишком много — в выходные, рассказал в беседе с «Радио 1» член Российского общества сомнологов Павел Кудинов. По его словам, для борьбы с бессонницей полезно выработать постоянный режим сна.

Например, в субботу нам идти на работу не надо, поэтому в пятницу мы ложимся позже. В субботу также попозже встали, поэтому попозже и легли. А в воскресенье <...> мы ложимся пораньше. Но с чего бы нашему организму хотеть спать, когда он и так выспался? — пояснил эксперт.

Он добавил, что осенью проблему усугубляют отсутствие солнца, ранее наступление темноты и поздний восход. Поэтому специалист посоветовал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время как в рабочие, так и в выходные дни. Выработка режима приведет организм к состоянию регулярности, при котором легче будет справиться как с бессонницей, так и с сонливостью.

В то же время в ряде случаев отсутствие сна может быть признаком тревожного расстройства. В этом случае необходимо обратиться к специалисту, отметил сомнолог.

Ранее Павел Кудинов рассказал, что с наступлением осени у многих людей после пробуждения по утрам дольше сохраняется чувство сонливости. Специалист порекомендовал приводить организм в состояние полноценного бодрствования с помощью максимального освещения в доме, особенно от ламп дневного света.