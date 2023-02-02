Названы полезные для мужского здоровья витамины Эндокринолог Терушкин посоветовал мужчина принимать витамины В для увеличения потенции

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Витамины группы B полезны для мужского организма, так как положительно влияют на потенцию и поддерживают кровообращение, рассказал врач-эндокринолог Роман Терушкин. В беседе с «Газетой.ru» специалист отметил, что витамины B поддерживают тонус сосудов и в целом отвечают за половое влечение.

При нормальном количестве этих витаминов происходит адекватное созревание сперматозоидов, — объяснил врач.

Терушкин также отметил, что на мужском здоровье положительно сказываются ретинол и цинк. Вместе они оказывают влияние на качество сперматозоидов, увеличивая их подвижность, синтезируют половые гормоны и увеличивают содержание тестостерона.

Цинк улучшает качество сперматозоидов, увеличивает их подвижность, а также предотвращает воспалительные заболевания предстательной железы. Ретинол отвечает за синтез мужских половых гормонов, стимулирует секрецию тестостерона. Взаимосвязан с цинком — вместе они эффективнее работают, — рассказал специалист.

Терушкин порекомендовал мужчинам обратить внимание на витамины С и Е. Эти группы витаминов полезны не только для улучшения потенции и эрекции за счет положительного влияния на кровообращение, но и для того, чтобы замедлить старение организма.

Уролог-андролог Гусейн Садыков ранее посоветовал мужчинам отказаться от бань, саун и приема горячих ванн. По словам специалиста, горячие температуры приводят к ухудшению функционирования тканей яичек, что может вызвать бесплодие и снижение качества спермы.